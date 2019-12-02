В Москве грабители отобрали у девушки сумку Valentino и наушники Apple

В Москве грабители отобрали у девушки сумку Valentino и наушники Apple

В Москве двое мужчин в подземном переходе ограбили несовершеннолетнюю девушку. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел утром 1 декабря на улице Зацепский Вал в районе Замоскворечье. По данным полиции, злоумышленники ударили девушку 2003 года рождения по лицу и отобрали у нее сумку Valentino стоимостью €1,5 тыс., пауэрбанк стоимостью 4 тыс. руб., наушники Apple за 2,7 тыс. руб., ключи от квартиры и проездную карту. Злоумышленники скрылись с похищенным.

С заявлением в полицию обратилась мать потерпевшей. Правоохранительные органы устанавливают размер причиненного ущерба.

21 ноября в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово вооруженные грабители напали на курьера и похитили у него 30 млн руб. После этого пострадавший был доставлен в больницу.

