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В Роскачестве дали рекомендации по выбору красной икры

При выборе красной икры в первую очередь стоит обратить внимание на маркировку и состояние упаковки, сообщила сотрудник Роскачества Наталья Петроченкова в эфире радио Sputnik.

Так, банка должна быть без повреждений и вздутия: если у нее так называемый бомбаж, значит, в икре есть недопустимые виды микробов, которые могут вызвать сильное отравление, отметила эксперт. Чтобы обезопасить себя, лучше покупать продукт с маркировкой «ГОСТ», произведенный в таких традиционных местах, как Камчатка и Сахалин.

Легче всего оценить качество икры в стеклянной банке или покупая ее на развес, потому что тогда будет возможность рассмотреть продукт, сказала эксперт. Икринки при этом должны быть целыми, одинаковыми по цвету и размеру и неслипшимися. Но они также не должны быстро стекать по стенкам банки при переворачивании — это значит, что в банке слишком много «джуса», и меньше икры, добавила Петроченкова. По ее словам, заморозка, если она была проведена один раз, не влияет на качество продукта.

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В преддверии Нового года диетолог Елена Соломатина предупредила о возможном вреде красной икры. По ее словам, ее нельзя «есть ложками», потому что есть риск получить передозировку витаминами, а чтобы приобрести качественную икру, лучше покупать продукт известных брендов, так как он проходит обязательные необходимые проверки.

Теги: Роскачество, красная икра
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