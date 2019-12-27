В Якутске 14 человек отравились на банкете

В Якутске 14 человек отравились на банкете

В Якутии 14 человек отравились на банкете, сообщается на сайте Роспотребнадзора по республике.

По его данным, люди отравились в банкетном зале «Чоррон» в Якутске. Они поступили в инфекционное отделение с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция. Состояние заболевших средней степени тяжести. У них взяли биоматериал для бактериологического и ПЦР исследований.

Роспотребнадзор выявил в банкетном зале грубые нарушения санитарного законодательства, его работа временно приостановлена. За остальными гостями установили медицинское наблюдение.

19 декабря стало известно, что в городе Шахты Ростовской области 25 человек отравились японской едой в заведении «Суши Микс». СК сообщил, что у пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию. Роспотребнадзор составил протокол о запрете работы сети.