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На Урале произошел пожар в ангарах на площади 2 тыс. кв. м

В Свердловской области произошел пожар в ангарах на территории предприятия, занимающегося производством молока и мяса, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Предприятие находится в городе Сухой Лог. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м, в результате оказались повреждены два ангара с оборудованием для производства молочной продукции.

Как отметили в МЧС, была угроза распространения огня на расположенные рядом здания, поэтому из деревянного коровника вывели 320 голов скота. 

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Пожар удалось потушить в 06:12 (08:12 мск), информации о пострадавших не поступало.

В начале декабря в Свердловской области загорелось здание на территории завода «Уралэлектромедь». Площадь пожара составила 420 кв. м.

Теги: Свердловская область, пожар, ангар, предприятие
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