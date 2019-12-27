На Урале произошел пожар в ангарах на площади 2 тыс. кв. м

На Урале произошел пожар в ангарах на площади 2 тыс. кв. м

В Свердловской области произошел пожар в ангарах на территории предприятия, занимающегося производством молока и мяса, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Предприятие находится в городе Сухой Лог. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м, в результате оказались повреждены два ангара с оборудованием для производства молочной продукции.

Как отметили в МЧС, была угроза распространения огня на расположенные рядом здания, поэтому из деревянного коровника вывели 320 голов скота.

Пожар удалось потушить в 06:12 (08:12 мск), информации о пострадавших не поступало.