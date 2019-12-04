В Свердловской области на территории завода произошел пожар

В городе Верхняя Пышма в Свердловской области загорелось здание на территории завода «Уралэлектромедь». Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по Свердловской области.

По данным МЧС, информация о пожаре в модульном здании поступила в 20:55 по местному времени (18:55 мск). В сообщении отмечается, что здание принадлежит подрядной организации и находится на территории временно. Пожар локализовали на площади 420 кв. м, а позднее потушили, говорится в сообщении.

О пострадавших информации не поступало.

Ранее 4 декабря пожар произошел на Омском нефтеперерабатывающем заводе. В пресс-службе предприятия уточнили, что там произошло возгорание резервуарной емкости. Из-за пожара никто не пострадал, работа предприятия нарушена не была.