При падении самолета в Казахстане погибли 7 человек

При падении самолета в Казахстане погибли 7 человек

В Казахстане семь человек погибли при падении самолета авиакомпании Bek Air, сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в Facebook.

В пресс-службе уточнили, что самолет следовал по рейсу Алматы-Нур-Султан. При взлете он потерял высоту и врезался в двухэтажное бетонное здание, говорится в сообщении. Спасателям удалось предотвратить возгорание судна. Сейчас они эвакуируют пассажиров и членов экипажа.

По данным аэропорта Алматы, на борту упавшего самолета находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. Самолет упал за пределами аэропорта.



Материал дополняется