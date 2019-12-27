Общество , 27 дек, 06:09
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При падении самолета в Казахстане погибли 7 человек
В Казахстане семь человек погибли при падении самолета авиакомпании Bek Air, сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в Facebook.
В пресс-службе уточнили, что самолет следовал по рейсу Алматы-Нур-Султан. При взлете он потерял высоту и врезался в двухэтажное бетонное здание, говорится в сообщении. Спасателям удалось предотвратить возгорание судна. Сейчас они эвакуируют пассажиров и членов экипажа.
По данным аэропорта Алматы, на борту упавшего самолета находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. Самолет упал за пределами аэропорта.
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