Нетаньяху сообщил о победе на выборах главы «Ликуда»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал председателем партии «Ликуд». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Нетаньяху назвал результаты голосования большой победой и поблагодарил своих сторонников за доверие и поддержку. «С Божьей помощью я приведу «Ликуд» к великой победе на предстоящих выборах и продолжу вести государство Израиль к беспрецедентным достижениям», — написал он.

Газета The Times of Israel сообщает, что Нетаньяху получил около 72,5% голосов, а его конкурент Гидеон Саар 27%. Саар признал поражение и сообщил, что будет поддерживать Нетаньяху на предстоящих выборах. Как отмечает газета, выборы главы «Ликуда» стали первым серьезным испытанием для лидерства Нетаньяху в партии за последние десять лет.

12 декабря кнессет (парламент Израиля) утвердил законопроект о роспуске и назначил новые выборы на 2 марта 2020 года. Выборы станут третьими за последние 11 месяцев.