В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда и тумана, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.



Желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Предупреждение об опасности из-за гололеда будет действительно до 21:00 27 декабря. Срок опасности из-за тумана истекает 27 декабря в 9:00. Кроме того, в Гидрометцентре предупредили о возможной гололедице. Предупреждение об опасности в связи с ней будет оставаться в силе до 22:00 28 декабря.



Ранее синоптики сообщили, что в предновогодние дни в столице ожидаются легкие морозы. Так, 27 декабря температура будет около нуля, а 28, 29 и 30 опустится до отметки в минус 1-3 градуса.

В Гидрометцентре отметили, что снег может выпасть в Москве 30 декабря. Там уточнили, что в новогоднюю ночь температура составит плюс 1-2 градуса, но при этом снег не растает.