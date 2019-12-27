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Пугачева назвала Волчек великой и родной

Певица Алла Пугачева прокомментировала смерть народной артистки СССР и художественного руководителя театра «Современник». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ее страницу в соцсети Instagram.

Пугачева опубликовала фотографию Волчек и назвала ее «великой, родной и близкой». Певица отметила, что ей тяжело смириться с тем, что близкие люди и зрители больше не увидят артистку и не услышат ее голос и смех.

«Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу», — заключила она.

В «Современнике» назвали дату и место похорон Галины Волчек
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Галина Волчек умерла 26 декабря, ей было 86 лет. За три дня до этого артистку госпитализировали из-за проблем с легкими. Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище 29 декабря. В тот же день перед этим с ней пройдет прощание в «Современнике».

 

Теги: «Современник», Галина Волчек, Алла Пугачева
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