Военные показали видео пуска ракеты «Рокот» с космодрома в Плесецке

Министерство обороны России обнародовало видеозапись успешного пуска ракеты-носителя «Рокот» с космодрома в Плесецке.

Видео: Минобороны РФ

Пуск ракеты состоялся в пятницу, 30 августа. Как ранее сообщили в ведомстве, данная модель была выведена из эксплуатации из-за планов в дальнейшем использовать модернизированные ракеты этого типа.

Спустя пять минут после пуска головная часть ракеты штатно отделилась от второй ступени «Рокота». В расчетное время космический аппарат на целевую орбиту вывел разгонный блок «Бриз-КМ» и был принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

«Рокоты» используются для коммерческих запусков с 2000 года. За это время с космодрома провели порядка 30 пусков, благодаря чему на орбиту вывели около 70 космических аппаратов.