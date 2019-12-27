В Росавтодоре оценили состояние дороги на месте ДТП под Липецком

В Росавтодоре оценили состояние дороги на месте ДТП под Липецком

Участок дороги, где произошла авария с участием рейсового автобуса в Липецкой области, соответствовал техническим нормативам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавтодора.

«Состояние проезжей части, обочин и обустройство техническими средствами соответствует нормативным требованиям», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что участок шоссе не является местом частых аварий. Сотрудники ГИБДД не зафиксировали неудовлетворительных дорожных условий, которые могли бы привести к аварии, заключили в Росавтодоре.

Рейсовый автобус, направлявшийся из Москвы в Тбилиси, перевернулся на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области вечером 26 декабря. Из-за аварии двое человек погибли, еще 17 пострадали. По предварительным данным, причиной аварии стали сложные погодные условия. Из-за ледяного дождя и скользкой дороги водитель, скорее всего, не справился с управлением, сообщал глава Становлянского района Сергей Никитин. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона сообщало, что в автобусе ехали граждане Грузии.