МЧС опубликовало видео с места ДТП с автобусом в Липецкой области

МЧС опубликовало видео с места ДТП с автобусом в Липецкой области

Жертвами ДТП стали два человека, еще 17 пострадали. По предварительным данным, водитель мог не справиться с управлением на скользкой дороге

Видео: ГУ МЧС по Липецкой области

МЧС опубликовало видео с рейсовым автобусом, который перевернулся рядом с населенным пунктом Яркино в Липецкой области.

Авария произошла вечером 26 декабря на 356-м км трассы М-4 «Дон», автобус следовал из Москвы в Тбилиси. В результате происшествия два человека погибли, 17 пострадали.

По данным властей, водитель мог не справиться с управлением на скользкой дороге после ледяного дождя.