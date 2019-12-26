Власти назвали предварительную причину ДТП в Липецкой области

В Липецкой области, где перевернулся рейсовый автобус, был ледяной дождь, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Об этом ТАСС сообщил глава Становлянского района Сергей Никитин.

«Ледяной дождь, дорога скользкая, скорее всего, [водитель] не справился с управлением, и [автобус] перевернулся», — сказал он агентству.

ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего из Москвы в Тбилиси, произошло вечером 26 декабря вблизи населенного пункта Яркино. Из-за аварии погибли двое из 17 пассажиров, десять человек пострадали.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона сообщало, что пассажирами перевернувшегося автобуса были граждане Грузии.