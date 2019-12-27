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В Крыму ответили на слова посольства США о запуске поездов на полуостров

Осуждение запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту со стороны США вызвано завистью, считает глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов, передает «РИА Новости».

Так он отреагировал на заявление посольства США на Украине в Twitter, в котором говорилось, что запуск железнодорожного сообщения «демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».

«Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способностью самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект», — сказал он, отметив, что мост был достроен в условиях санкций.

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил агентству, что Россия не нарушает территориальную целостность Украины. «А то, что касается Крыма и железнодорожного сообщения, то это наше внутреннее дело», — добавил он. По словам парламентария, Москва не собирается выслушивать указания Киева или Вашингтона в том, что касается национальных интересов.

Прибытие прошедшего Крымский мост поезда в Севастополь. Фоторепортаж
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Движение пассажирских поездов по Крымскому мосту открыли 23 декабря, в мероприятии принял участие президент Владимир Путин.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина не признает результаты голосования и считает случившееся аннексией. Москва неоднократно называла вопрос принадлежности полуострова исторически закрытым.

Теги: Крым
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