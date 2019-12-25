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Глава Крыма увидел в деле из-за поезда признание Киевом реальности моста

Возбужденное на Украине уголовное дело из-за поезда в Крым — негативная реакция на улучшение условий жизни в регионе, заявил РБК глава Республики Крым Сергей Аксенов. «Все успешные проекты, которые улучшают жизнь крымчан, которые сводят к нулю последствия украинских блокад и западных санкций, неизменно вызывают истерическую реакцию в Киеве и недовольство в Европе. Это означает, что и Киев, и Брюссель преследуют одну и ту же цель: нанести наибольший вред крымчанам. А когда Россия срывает эти планы, их авторы и исполнители теряют самообладание и начинают кидаться угрозами и уголовными делами», — сказал он.

Аксенов добавил, что в самом факте возбуждения уголовного дела можно найти положительный момент. «Украинская власть теперь официально признала то, что долго пыталась отрицать: мост существует в реальности, а не в декорациях «Мосфильма», и по нему ездят реальные поезда», — отметил он.

Поезд «Таврия» отправился 23 декабря по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь. В пункт назначения он прибыл 25 декабря. В Севастополе состоялась торжественная встреча состава.

После запуска первого поезда в Крым подконтрольная Киеву прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Теги: новости РБК, поезд, уголовное дело, Крым
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