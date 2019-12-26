Голодец назвала смерть Волчек невосполнимой утратой

Смерть художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек — невосполнимая утрата, считает вице-премьер правительства по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец. Об этом РБК сообщили в пресс-службе вице-премьера.

«Галина Волчек была одним из создателей современного российского театра, выдающейся актрисой и режиссером, талантливым педагогом, чьи ученики составляют сегодня славу отечественной сцены. Это огромная, невосполнимая утрата для нашей культуры», — цитирует пресс-служба слова Голодец.

Вице-премьер также выразила соболезнования родным и близким Волчек, актерской труппе «Современника» и «всем, кто любит театр».

По словам Голодец, под руководством Волчек «Современник» стал одним из самых востребованных столичных театров, а ее постановки получили широкую популярность не только в России, но и в других странах мира.