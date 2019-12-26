Путин обсудил ситуацию в Ливии и Сирии с премьером Италии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,05) Quote, 12:20
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 68,5 (+0,09) Quote, 12:20
Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2020 году Политика, 21:17 Собянин выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек Общество, 21:16 Кончаловский назвал Волчек основательницей постсоветского русского театра Общество, 21:16 Сейчас разберемся: кто из великих прозаиков это написал. Тест РБК и Билайн, 21:09 Россияне не пострадали при сходе лавин на курорте в Австрии Общество, 21:07 «Челси» потерпел третье за месяц домашнее поражение Спорт, 21:06 Перед январским визитом в Израиль Путин поговорил по телефону с Нетаньяху Политика, 20:40 Как развивалась Windows: от «единицы» до «десятки» через 95 РБК и Microsoft, 20:35 Татьяна Лысова уйдет из «Интерфакса» Технологии и медиа, 20:23 АФК «Система» Евтушенкова полностью вышла из капитала МТС-банка Финансы, 20:21 Как мечта Галины Волчек привела ее в театр. Фотогалерея Общество, 20:20  Молодежная сборная России по хоккею с поражения стартовала на ЧМ Спорт, 20:12 Умерла Галина Волчек Общество, 20:08 Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах Общество, 20:06
Политика ,  
0 
Путин обсудил ситуацию в Ливии и Сирии с премьером Италии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Сообщение об этом размещено на сайте Кремля.

«Обсуждена ситуация в Ливии. С обеих сторон акцентирована необходимость разрешения кризиса мирным путем», — говорится в публикации. Президент и премьер-министр затронули в разговоре «некоторые аспекты нынешней обстановки в Сирии».

Собеседники также обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений и поздравили друг друга по случаю рождественских и новогодних праздников.

Как Путин в Риме прорывал дипломатическую изоляцию ЕС
Политика

Кроме того, по просьбе Конте Путин проинформировал его о том, чем завершился саммит «нормандской четверки» в Париже.

Переговоры представителей России, Украины, Германии и Франции в рамках саммита в «нормандском формате» прошли в Париже в начале декабря. На переговорах обсуждалась ситуация в Донбассе и пути ее урегулирования.

Теги: Владимир Путин, Италия, Ливия, Сирия
Материалы по теме
«Нормандский контекст»: почему Путин согласился приехать в Париж
Политика
Правительство Джузеппе Конте в Италии получило вотум доверия в сенате
Политика
Конте проводил Путина до машины после переговоров в Риме
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter