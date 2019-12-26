Путин обсудил ситуацию в Ливии и Сирии с премьером Италии

Путин обсудил ситуацию в Ливии и Сирии с премьером Италии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Сообщение об этом размещено на сайте Кремля.

«Обсуждена ситуация в Ливии. С обеих сторон акцентирована необходимость разрешения кризиса мирным путем», — говорится в публикации. Президент и премьер-министр затронули в разговоре «некоторые аспекты нынешней обстановки в Сирии».

Собеседники также обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений и поздравили друг друга по случаю рождественских и новогодних праздников.

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Кроме того, по просьбе Конте Путин проинформировал его о том, чем завершился саммит «нормандской четверки» в Париже.