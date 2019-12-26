Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

Следователь СК отпустил после допроса специального корреспондента «Новой газеты» Юлию Полухину (Мартовалиеву). Об этом РБК сообщил адвокат журналистки Петр Заикин.

Утром 26 декабря редакция «Новой газеты» сообщила о проведенных у Полухиной обысках, после чего журналистку увезли в неизвестном направлении. При этом адвокат не успел приехать к журналистке.

Обыски проводились с 06:00 до 10:00 утра. В заявлении издания говорилось, что обыски связаны с материалами «Новой газеты» о действиях незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды.

Как сообщал «Коммерсантъ», Полухину отвезли в Главное управление МВД по Москве (Петровка, 38). У журналистки были изъяты в ходе обыска два ноутбука, два жестких диска и телефон. Также от нее потребовали выдать пароли доступа к электронным устройствам.

В Следственном комитете связали проведение обыска с наличием информации о хранении дома у журналистки материалов, подтверждающих преступную деятельность членов организации «Единые народные общинные товарищества» («Е.Н.О.Т.»).