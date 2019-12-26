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«Новая газета» сообщила об обысках и задержании своего спецкорреспондента
Следователи и полицейские пришли в дом к спецкорреспонденту «Новой» Юлии Полухиной, и, по словам адвоката, увезли в неизвестном направлении. Издание связывает ее задержание со статьями о Донбассе

«Новая газета» опубликовала заявление редакции, в котором говорится, что у спецкорреспондента издания Юлии Полухиной провели обыск следователи. После обыска Полухину задержали и увезли в неизвестном направлении.

«Обыски проходили с шести до десяти утра. Это связано с материалами, которые были опубликованы в «Новой газете» и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды», — сообщает «Новая».

По информации газеты, обыски в московской квартире журналистки проводили сотрудники управления Следственного комитета по Краснодарскому краю. Их сопровождал СОБР. «Мы выражаем крайнее недоумение, что все было сделано подобным образом: ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли нашего корреспондента в неизвестном направлении», — говорится в заявлении.

РБК направил запрос в пресс-службу следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Обыск у Полухиной проводился по уголовному делу, возбужденному Главным следственным управлением СКР по Краснодарскому краю, домой к ней следователи пришли вместе с СОБРом, сказал РБК адвокат журналистки Петр Заикин. Он отказался комментировать статью обвинения и фабулу дела, пояснив, что пока не получил на это разрешение доверительницы.

«Юлию мы ищем. К сожалению, есть подозрение, что ее от нас буквально прячут, чтобы адвокат на начальном этапе активных следственных действий не мешался», — сказал Заикин. По его словам, ее увезли не дождавшись защитника, хотя она информировала силовиков, что адвокат скоро должен приехать.

«Семья оказалась в очень нехорошей ситуации, потому что маленькие дети Юлии, за которых она отвечает как мать, в школе. Они ученики младших классов. Им надо было в 13:00 идти домой, а для этого нужно, чтобы она их встретила. На текущий момент это, мягко говоря, невозможно. Хотя следователь должен был об этом позаботиться, закон его обязывает, — рассказал Заикин.

Журналистка сообщила о возврате дела об оправдании террора следователям
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Спецкорреспондент Юлия Полухина регулярно ездила в зоны конфликта на востоке Украины. Последний ее материал, посвященный украинской проблематике, был опубликован 25 февраля. В нем говорилось о российских добровольцах, принимавших участие в событиях в Крыму и Донбассе. Полухина описывала деятельность организации «Единые народные общинные товарищества», ряд сотрудников которой сейчас находятся под следствием по различным обвинениям.

Авторы: Георгий Тадтаев, Дарья Алехина
Теги: «Новая газета», журналист, обыски, задержание, новости РБК
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