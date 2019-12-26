СК объяснил обыск у журналистки «Новой газеты»

Проведение обыска в Следственном комитете связали с наличием информации о хранении дома у журналистки материалов, подтверждающих преступную деятельность членов организации «Е.Н.О.Т.»

Фото: Юлия Полухина / Facebook

Обыск у специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной (Мартовалиевой) был проведен с целью проверки поступившей в Следственный комитет информации о том, что у нее могут храниться материалы (предметы, документы и электронные носители информации), подтверждающие «преступную деятельность» руководителей и членов организации РОО «Е.Н.О.Т.». Об этом говорится в сообщении СК.

«В настоящее время допрос Мартовалиевой завершается, после чего она будет отпущена», — пояснили в ведомстве.

Ранее в четверг «Новая газета» сообщила, что их журналистка после проведенного у нее дома обыска была задержана и увезена в неизвестном направлении. При этом адвокат не успел приехать.

«Обыски проходили с шести до десяти утра. Это связано с материалами, которые были опубликованы в «Новой газете» и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды», — сообщила «Новая газета».