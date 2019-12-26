Синод РПЦ подтвердил отказ поминать в диптихах патриарха всея Африки

На своем последнем в 2019 году заседании Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) подтвердил решение о прекращении поминовения во время литургий патриарха Александрийского и всея Африки Феодора II. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

Принятое Синодом решение объясняется «антиканоническими действиями» Феодора, признавшего новосозданную Православную церковь Украины (ПЦУ) и ее предстоятеля Сергея Думенко (митрополита Епифания). При этом особо отмечается, что решение о признании ПЦУ было принято Александрийским патриархом, ранее неоднократно выступавшим в поддержку канонической Украинской православной церкви, единолично, не выносилось на голосование его архиереев и, соответственно, не имеет соборного характера.

В начале ноября Легойда сообщал, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прекращает поминовение патриарха Александрийского в связи с признанием тем «главы украинских раскольников».

В конце ноября решением патриарха Кирилла была приостановлена работа московского подворья Александрийской православной церкви. Синод подтвердил и это решение, постановив также преобразовать в приход РПЦ в Каире представительство патриарха Московского при патриархе Александрийском и вывести все приходы РПЦ в Африке из юрисдикции Александрийской церкви.