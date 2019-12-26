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В Москве поступили сообщения о «минировании» двух судов и ТЦ «Город»

В Москве после сообщений о «минировании» проверяют Головинский и Коптевский районные суды, сообщили РБК в пресс-службах этих судов.

«Сообщение поступило на электронную почту. Эвакуации не проводилось, однако незамедлительно была усилена охрана суда и проведена проверка. Ничего опасного не обнаружили, суд работает в штатном режиме», — сказал представитель Коптевского суда. В пресс-службе Головинского суда РБК подтвердили, что тоже провели в здании проверку после анонимного сообщения с угрозами. Сейчас суд работает в штатном режиме.

Также, по данным РИА Новости, после сообщения о взрывном устройстве было проверено здание Киевского вокзала и ТРЦ «Город».

«По анонимному сообщению на вокзалах Московского узла правоохранительными органами проводится осмотр без эвакуации пассажиров и посетителей. Поезда прибывают и отправляются согласно расписанию», — сообщили РБК в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.

В администрации ТРЦ «Город» РБК подтвердили, что после сообщения с угрозами здание было проверено, сейчас торговый центр работает в штатном режиме.

25 декабря во Владивостоке и Хабаровске из-за анонимных писем с угрозами эвакуировали железнодорожные вокзалы. Взрывотехники обследовали здания, но не нашли никаких подозрительных предметов и следов взрывчатки.

23 декабря в столице эвакуировали 15 судов. По словам источника РБК в ГУ МВД по Москве, на электронный адрес дежурной части полиции поступили сообщения о минировании общественных объектов, в том числе школ, больниц и вокзалов.

Теги: новости РБК, взрыв, эвакуация, минирование, вокзал, суд
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