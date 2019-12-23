В Москве эвакуировали 15 судов из-за угрозы взрыва

«В сообщениях говорится о якобы заложенных устройствах в больницах, судах, детских садах, вокзалах. Все сигналы касаются объектов, расположенных по разным адресам», — добавил источник.

Представитель экстренных служб Москвы уточнил «РИА Новости», что анонимные угрозы получили храм Христа Спасителя, одна школа, два детских сада, одна ГКБ и два других объекта с массовым пребыванием граждан.

«Такой информации нет», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщил РБК, что не владеет информацией о «минировании» храма Христа Спасителя.

РБК направил запрос в пресс-службу департамента образования Москвы и обратился за комментарием в департамент Москвы и дирекцию железнодорожных вокзалов.

Сообщения о минировании поступают в суды Москвы и Санкт-Петербурга с конца ноября.