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В Москве эвакуировали 15 судов из-за угрозы взрыва

В Москве эвакуировали 15 районных судов из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

По данным пресс-службы, были эвакуированы Чертановский, Хорошевский, Таганский, Никулинский, Пресненский, Головинский, Коптевский, Люблинский, Тимирязевский, Черемушкинский, Измайловский, Бабушкинский, Преображенский, Троицкий и Гагаринский районные суды.

По словам собеседника РБК, к настоящему моменту все, кроме Люблинского райсуда, вернулись к работе.

Источник РБК в столичном ГУ МВД рассказал, что сообщения о минировании общественных объектов поступают на электронный адрес дежурной части полиции.

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«В сообщениях говорится о якобы заложенных устройствах в больницах, судах, детских садах, вокзалах. Все сигналы касаются объектов, расположенных по разным адресам», — добавил источник.

Представитель экстренных служб Москвы уточнил «РИА Новости», что анонимные угрозы получили храм Христа Спасителя, одна школа, два детских сада, одна ГКБ и два других объекта с массовым пребыванием граждан.

«Такой информации нет», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщил РБК, что не владеет информацией о «минировании» храма Христа Спасителя.

РБК направил запрос в пресс-службу департамента образования Москвы и обратился за комментарием в департамент Москвы и дирекцию железнодорожных вокзалов.

Сообщения о минировании поступают в суды Москвы и Санкт-Петербурга с конца ноября.

Теги: Москва, эвакуация, суды, угроза взрыва, минирование, новости РБК
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