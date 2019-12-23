В Москве эвакуировали 15 судов из-за угрозы взрыва

В Москве эвакуировали 15 районных судов из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
По данным пресс-службы, были эвакуированы Чертановский, Хорошевский, Таганский, Никулинский, Пресненский, Головинский, Коптевский, Люблинский, Тимирязевский, Черемушкинский, Измайловский, Бабушкинский, Преображенский, Троицкий и Гагаринский районные суды.
По словам собеседника РБК, к настоящему моменту все, кроме Люблинского райсуда, вернулись к работе.
Источник РБК в столичном ГУ МВД рассказал, что сообщения о минировании общественных объектов поступают на электронный адрес дежурной части полиции.