В Припяти поставили новогоднюю елку впервые после аварии на ЧАЭС

В Припяти поставили новогоднюю елку впервые после аварии на ЧАЭС

В украинском городе Припять впервые за 33 года, прошедших с момента аварии на Чернобыльской АЭС, установили новогоднюю елку. Об этом сообщает портал ZIK.

Елка была установлена в центральной части Припяти, около Дома культуры «Энергетик». На ее открытие приехали бывшие жители города, которые украсили новогоднее дерево игрушками и детскими фотографиями.

Припять расположена в трех километрах от Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) на берегу одноименной реки. Город с населением 47,5 тыс. человек был полностью эвакуирован в мае 1986 года после аварии на четвертом энергоблоке АЭС, в результате которой произошел выброс радиации.