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В Припяти поставили новогоднюю елку впервые после аварии на ЧАЭС

В украинском городе Припять впервые за 33 года, прошедших с момента аварии на Чернобыльской АЭС, установили новогоднюю елку. Об этом сообщает портал ZIK.

Елка была установлена в центральной части Припяти, около Дома культуры «Энергетик». На ее открытие приехали бывшие жители города, которые украсили новогоднее дерево игрушками и детскими фотографиями.

Припять расположена в трех километрах от Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) на берегу одноименной реки. Город с населением 47,5 тыс. человек был полностью эвакуирован в мае 1986 года после аварии на четвертом энергоблоке АЭС, в результате которой произошел выброс радиации.

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Сейчас высокий радиационный фон в городе сохраняется, из-за этого Припять входит в Чернобыльскую зону отчуждения. Официально город закрыт и превращен в музей под открытым небом.

Туристическая популярность Припяти и ЧАЭС резко выросла после выхода сериала «Чернобыль» американской компании HBO. В ноябре в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения констатировали 107 тыс. туристов с начала 2019 года, что стало рекордом.

Большая часть туристов приезжают в зону отчуждения из Европы — Великобритании, Польши, Германии, США, Чехии. После выхода сериала были открыты новые туристические маршруты, началось развитие инфраструктуры зоны.

Теги: Новый год, елка, Чернобыль
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