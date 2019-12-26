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В Кремле оценили идею Грузии о диалоге по примеру «нормандского формата»

«Нормандский формат» не подходит для диалога между Россией и Грузией, поскольку структура проблемы отличается от ситуации на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По его словам, формат «нормандской четверки» был создан специально для урегулирования военного конфликта на юго-востоке Украины и имеет уникальные особенности.

«Здесь же речь идет о двусторонних отношениях России и Грузии... Структура проблемы иная, поэтому у каждой структуры должен быть свой формат», — сказал Песков.

В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»
Политика

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что у Тбилиси нет сил вести переговоры с Москвой в одиночку и допустила привлечение к диалогу международных партнеров. Зурабишвили заявила, что стране нужна поддержка других государств, чтобы переговоры с Россией были эффективными. 

В конце сентября главы МИД России и Грузии Сергей Лавров и Давид Залкалиани встретились впервые за десять лет. По итогам встречи президент высказалась за необходимость налаживать диалог с Москвой.

Теги: Дмитрий Песков, «нормандский формат», Грузия
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