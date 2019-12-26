В Кремле оценили идею Грузии о диалоге по примеру «нормандского формата»

В Кремле оценили идею Грузии о диалоге по примеру «нормандского формата»

«Нормандский формат» не подходит для диалога между Россией и Грузией, поскольку структура проблемы отличается от ситуации на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По его словам, формат «нормандской четверки» был создан специально для урегулирования военного конфликта на юго-востоке Украины и имеет уникальные особенности.

«Здесь же речь идет о двусторонних отношениях России и Грузии... Структура проблемы иная, поэтому у каждой структуры должен быть свой формат», — сказал Песков.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что у Тбилиси нет сил вести переговоры с Москвой в одиночку и допустила привлечение к диалогу международных партнеров. Зурабишвили заявила, что стране нужна поддержка других государств, чтобы переговоры с Россией были эффективными.