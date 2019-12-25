В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

Тбилиси мог бы рассмотреть формат проведения переговоров, в которых Грузия будет участвовать вместе с международными партнерами, заявила президент страны Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили (Фото: Александр Имедашвили / Sputnik / РИА Новости)

Тбилиси мог бы вести переговоры с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому». Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью грузинскому «Первому каналу».

По ее словам, власти страны могли бы рассмотреть возможность проведения переговоров, в которых Грузия была бы представлена вместе с международными партнерами, так как сейчас у нее «нет сил вести переговоры в одиночку». Зурабишвили подчеркнула, что «никто не должен отказаться в неравной ситуации», тогда переговоры будут эффективными. «Нам нужна эта поддержка», — отметила она.

«Я хотела бы подчеркнуть еще одну вещь, которую иногда плохо понимаются в этой стране: ни диалог, ни переговоры не означают уступок», — добавила Зурабишвили. Она также отметила, что нужно «искать любую возможность» для разрешения ситуации вокруг отношений двух стран.

О необходимости вести диалог с Россией президент Грузии заявила в конце сентября, комментируя итоги встречи глав МИДов двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани. Она отметила тогда, что у страны, в которой существует проблема оккупированных территорий (так Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию), существует два пути. Один из них — военный, от которого Тбилиси отказался, а второй — диалог и дипломатия. Основанием для возобновления диалога двух стран Зурабишвили ранее назвала изменение позиции Москвы по отношению к Тбилиси.