В Гидрометцентре назвали главную интригу новогодней ночи

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд считает главной погодной интригой вопрос, будет ли лежать снег на Новый год в Москве. Об этом он сообщил в беседе с РБК.

«30 декабря будут отрицательные значения температуры и прогнозируем умеренный снег. Главная интрига заключается в том, сохранится ли он дальше, потому что 31 декабря начинается повышение температуры», — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, столбик термометра поднимется на 1–2 градуса выше ноля, но по первоначальным прогнозам, снег в новогоднюю ночь в столице будет лежать. Он уточнил, что вероятность этих прогнозов сегодня составляет 65–70% и будет корректироваться ежедневно.

Ранее 26 декабря синоптики сообщили, что после относительно теплых предновогодних дней температура воздуха в Москве начнет падать с 1 января на 7–8 градусов.

В Гидрометцентре отметили, что, несмотря на бесснежную зиму в Московском регионе, за Уралом осадков выпало уже очень много. Вильфанд рассказал о завалах снега в Омской, Новосибирской, Кировской и Томской областях.