В Гидрометцентре назвали самые заснеженные регионы России

Больше всего снега в России выпало за пределами ее европейской части. Об этом рассказал и.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

По его словам, снега в стране очень много, но за ним надо ехать за Урал. «В Красноярском крае, в Тюменской области, Новосибирской, Омской, Томской, Кировской — там завал снега и настоящая зима», — сказа Вильфанд.

При этом он отметил, что в столичном регионе снежный покров пока не лег.

По данным синоптика, на Урале сейчас холодно — столбик термометра показывает 25–33 градуса мороза. В Сибири же — Томской, Омской, Новосибирской областях — относительно тепло. Температура воздуха ночью там падает только до 10–12 градусов ниже ноля, а днем поднимается до 5–6 градусов мороза.