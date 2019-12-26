Суд Петербурга получил сообщение о минировании с фразой из «Ведьмака»

Суд Петербурга получил сообщение о минировании с фразой из «Ведьмака»

В Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга поступило очередное анонимное письмо об угрозах взрывов в образовательных учреждениях города, содержащее отсылку к сериалу «Ведьмак». Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Пресс-служба публикует снимок письма, в котором неизвестные сообщают о минировании Госуниверситета морского и речного флота, Международного института экономики и права, Петербургского госуниверситета путей сообщения и еще 15 вузов.

В конце письма содержится фраза «Пусть Малофей ведьмаку заплатит чеканой монетой» (орфография сохранена). Имеется в виду предприниматель Константин Малофеев, от которого анонимные злоумышленники требуют возврата «долга в 120 биткоинов».

Пресс-служба сообщила, что в городе эвакуируются Петродворцовый, Колпинский, Петроградский, Куйбышевский, Сестрорецкий и Красносельский районные суды. Петродворцовый, Сестрорецкий и Октябрьский суды к настоящему моменту уже вернулись к работе.