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Суд Петербурга получил сообщение о минировании с фразой из «Ведьмака»

В Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга поступило очередное анонимное письмо об угрозах взрывов в образовательных учреждениях города, содержащее отсылку к сериалу «Ведьмак». Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Пресс-служба публикует снимок письма, в котором неизвестные сообщают о минировании Госуниверситета морского и речного флота, Международного института экономики и права, Петербургского госуниверситета путей сообщения и еще 15 вузов.

В конце письма содержится фраза «Пусть Малофей ведьмаку заплатит чеканой монетой» (орфография сохранена). Имеется в виду предприниматель Константин Малофеев, от которого анонимные злоумышленники требуют возврата «долга в 120 биткоинов».

В Москве и Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании
Общество

Пресс-служба сообщила, что в городе эвакуируются Петродворцовый, Колпинский, Петроградский, Куйбышевский, Сестрорецкий и Красносельский районные суды. Петродворцовый, Сестрорецкий и Октябрьский суды к настоящему моменту уже вернулись к работе.

Фраза является частичной цитатой из сериала «Ведьмак» по циклу романов польского писателя Анджея Сапковского, первый сезон которого вышел на платформе Netflix 20 декабря. В сериале играет песня со строчкой, которую в русской версии перевели как «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».

Цикл романов Сапковского «Ведьмак» представляет собой сагу о приключениях Геральта из Ривии — ведьмака, охотника на чудовищ. Действие происходит в вымышленном фэнтезийном мире, напоминающем Восточную Европу средних веков.

По книгам писателя сняты мини-сериалы и выпущены компьютерные игры, обладающие огромной фанатской базой по всему миру. Геральта в сериале от Netflix сыграл американский актер Генри Кавилл, известный по роли Супермэна.

Теги: суды, эвакуация, Санкт-Петербург
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