В Москве и Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Москве и Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Санкт-Петербурге эвакуировали 8 районных судов из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Согласно сообщению, были эвакуированы Дзержинский, Сестрорецкий, Петродворцовый, Петроградский, Колпинский, Василеостровский, Куйбышевский и Красногвардейский районные суды.

При этом Сестрорецкий и и Петродворцовый суды уже вернулись к работе. В поступивших анонимных сообщениях также говорилось о минировании аэропорта Пулково и нескольких мостов.

В пресс-службе Мосгорсуда РБК подтвердили эвакуацию в пяти районных судах Москвы из-за угрозы взрыва.