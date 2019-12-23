Синоптики сообщили о погоде в России в предновогоднюю неделю

В Центральной России сохранится теплая погода, тогда как в азиатской части страны в предновогоднюю неделю ожидаются морозы, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, передает «Российская газета».

В Москве в начале недели, в понедельник и вторник, будет около плюс 8 градусов. В среду немного похолодает: температура будет колебаться от нуля до плюс 5 градусов, отметила Паршина.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал РБК, что в Москве на этой неделе до четверга включительно температура будет преимущественно положительная, в ночные часы будет понижаться до нуля. В пятницу и субботу немного похолодает, будет от нуля до минус трех градусов, даже возможен небольшой снег, отметил он.

По словам Паршиной, на юге Западной Сибири температура воздуха днем составит минус 7–12 градусов, а ночью — минус 11–16 градусов. При этом в южных районах Красноярского края и Иркутской области будет еще холоднее из-за сибирского антициклона — ночью около минус 30, а днем минус 20 градусов. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях пройдет снег, возможны метели.

Похолодание ожидается и на юге Урала: там дневная температура составит до минус 4–9, ночью до минус 21 градуса. На юге Дальнего Востока ночью ожидается до минус 34, днем — около минус 20 градусов. По словам Паршиной, на севере Амурской области температура в ночное время может опускаться до минус 48 градусов, что ниже нормы, на юге Якутии — до минус 40.