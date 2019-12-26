Путин пожаловался Тимченко на недостаток сна

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 61,72 (-0,45) Quote, 25 дек, 13:00
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 68,41 (-0,5) Quote, 25 дек, 13:00
Курсант задержал в московском метро ударившую ножом пассажирку женщину Общество, 09:15 Новак рассказал о плане приватизации «Россетей» Бизнес, 09:15 В Приморье мальчик застрелил сестру из оставленного родителями оружия Общество, 09:11 Закон об эскроу-счетах вынуждает девелоперов поставить бизнес на паузу Pro, 09:09 В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы Общество, 09:04 В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод Финансы, 09:02 Как разработать план на случай форс-мажора РБК и Инфосистемы Джет, 08:54 Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца Общество, 08:49 Власти уточнили число госпитализированных из-за аварии Ми-8 в Сибири Общество, 08:43 Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 16 человек Общество, 08:37 Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе Технологии и медиа, 08:31 Путин пожаловался Тимченко на недостаток сна Общество, 08:26 Минэнерго оценило эффект для бюджета от сделки ОПЕК+ Бизнес, 08:23 Когда появились цветные телевизоры РБК Стиль и LG OLED, 08:20
Общество ,  
0 
Путин пожаловался Тимченко на недостаток сна

Президент России Владимир Путин в перерыве хоккейного матча, который прошел накануне на Красной площади, пожаловался миллиардеру Генадию Тимченко, что ему в последнее время не удается выспаться. Фрагмент беседы показал телеканал «Россия 24».

На просьбу Тимченко, который является председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги, уделять больше времени спортивным тренировкам глава государства ответил, что в последнее время он не высыпался. «Мало спал — четыре-пять часов. Маловато», — сказал он.

Матч Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади прошел вечером в среду, 25 декабря. Игра завершилась со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал Путин. Больше половины шайб в ворота противников забил российский лидер, выступающий под 11-м номером.

Вместе с Путиным в команде сыграли министр обороны России Сергей Шойгу, а также хоккеисты Сергей Федоров, Павел Буре и Алексей Касатонов. В составе команды соперников были губернаторы Тульской области и Подмосковья Алексей Дюмин и Андрей Воробьев, первый вице-президент Федерации хоккея России и предприниматель Роман Ротенберг и другие.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев пожелал Путину по возможности «немножко отдохнуть» по случаю новогодних праздников. Он также поблагодарил президента за внимание к работе властей и пожелал хорошего Нового года. «Хотел бы пригласить вас попить чайку сейчас», — сказал премьер президенту на встрече главы государства с правительством.

Теги: Владимир Путин, Геннадий Тимченко, хоккей
Материалы по теме
Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть»
Политика
Путин забросил более половины шайб в победном матче на Красной площади
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter