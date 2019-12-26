Путин пожаловался Тимченко на недостаток сна

Президент России Владимир Путин в перерыве хоккейного матча, который прошел накануне на Красной площади, пожаловался миллиардеру Генадию Тимченко, что ему в последнее время не удается выспаться. Фрагмент беседы показал телеканал «Россия 24».

На просьбу Тимченко, который является председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги, уделять больше времени спортивным тренировкам глава государства ответил, что в последнее время он не высыпался. «Мало спал — четыре-пять часов. Маловато», — сказал он.

Матч Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади прошел вечером в среду, 25 декабря. Игра завершилась со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал Путин. Больше половины шайб в ворота противников забил российский лидер, выступающий под 11-м номером.

Вместе с Путиным в команде сыграли министр обороны России Сергей Шойгу, а также хоккеисты Сергей Федоров, Павел Буре и Алексей Касатонов. В составе команды соперников были губернаторы Тульской области и Подмосковья Алексей Дюмин и Андрей Воробьев, первый вице-президент Федерации хоккея России и предприниматель Роман Ротенберг и другие.