Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пожелал президенту Владимиру Путину «немножко отдохнуть» по случаю новогодних праздников. Об этом он заявил на встрече главы государства с кабмином, передает «РИА Новости».

Глава правительства поблагодарил Путина за внимание к работе кабмина и решения, которые оперативно принимаются президентом «в необходимых случаях», а также пожелал главе государства «хорошего Нового года». «Ну и естественно немножко отдохнуть, если это получится», — сказал Медведев.

В среду, 25 декабря, Путин провел встречу с членами правительства. На заседании он отметил необходимость увеличения темпов роста российской экономики. По словам президента, ситуация с реальными доходами населения вызывает вопросы, однако в других сферах существуют осязаемые результаты. В их числе он назвал успешную реализацию крупных инфраструктурных проектов, за которой, по его словам, должны последовать «главные результаты», связанные с уровнем жизни граждан.

