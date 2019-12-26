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Путин внес основной вклад в победу в хоккейном матче на Красной площади
Команда Владимира Путина обыграла соперников в матче «Ночной хоккейной лиги» со счетом 8:5
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Команда, за которую играл президент Владимир Путин, одержала победу в матче Ночной хоккейной лиги, который прошел вечером 25 декабря на Красной площади. В поединке, который завершился со счетом 8:5, глава государства забросил более половины шайб, сообщает агентство ТАСС.

Пресс-служба Кремля отмечает, что Путин играл под 11-м номером. Вместе с ним в одной команде на лед выходили министр обороны Сергей Шойгу, а также прославленные в прошлом хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов.

В другой команде играли в том числе губернаторы Московской и Тульской областей Андрей Воробьев и Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман.

Путин уже несколько лет подряд участвует в матчах на Красной площади. Так, в 2018 году его команда, которая называлась «Легенды хоккея», обыграла соперников со счетом 12:7. Президент тогда забросил пять шайб.

Объясняя, почему его команда часто побеждает в подобных матчах, Путин объяснял это наличием в ней звезд хоккея. «С ними легко играть, они же гениальные игроки — чемпионы мира, Олимпийских игр, [Кубок] Стэнли выигрывали», - объяснил президент. При этом Путин заявил, что не придает особого значения результату, поскольку в первую очередь такие поединки являются дружескими встречами.

В 2011 году Путин и ветераны отечественного хоккея инициировали создание Ночной хоккейной лиги — любительской спортивной организации. Сейчас в этих соревнованиях участвуют около 1000 команд из абсолютного большинства регионов страны.

Автор: Артем Филипенок
Теги: хоккей, "Ночная хоккейная лига"
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