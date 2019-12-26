Шойгу сообщил о восстановлении системы подготовки офицеров в России

Минобороны России полностью восстановило систему подготовки офицеров. Об этом на заседании общественного совета при министерстве сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

«После сокращения ситуация была критической, особенно это касалось летного состава и авиационных техников», — сказал он.

Шойгу отметил, что ведомству пришлось сократить учебу курсантов на год и продлить предельную службу офицеров на 5-10 лет. По словам министра, в результате удалось укомплектовать офицерские должности на 95%. Он отметил, что теперь Минобороны переходит на плановую подготовку кадров, и сейчас она ведется в необходимом объеме.

В августе 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, который заменил военные кафедры в вузах на специальные военные учебные центры (ВУЦ). Годные к службе студенты в возрасте до 24 лет могут заключить договор с Минобороны, чтобы обучаться в ВУЦ. Они также получают дополнительную стипендию в зависимости от успеваемости.