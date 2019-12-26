В Подмосковье два человека погибли в аварии с пятью машинами

В Подмосковье два человека погибли в аварии с пятью машинами

Пять автомобилей столкнулись на Горьковском шоссе в Подмосковье. В результате погибли два человека и один пострадал, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По данным ведомства, авария произошла на 54 км шоссе. Столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля. В пресс-службе отметили, что все участники ДТП двигались в сторону Москвы.

В подмосковном главке МВД ТАСС рассказали, что в результате аварии движение транспорта на дороге затруднено. В ведомстве рекомендовали водителям объезжать место ДТП через 57 км Горьковского шоссе в сторону Ногинска и 55 км трассы в сторону Электростали.

В начале декабря на Дмитровском шоссе в Подмосковье машина Lada Granta наехала на отбойник. В результате два человека погибли и двое получили ранения. Пострадавших госпитализировали.