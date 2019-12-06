В Подмосковье 11 человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом

В Подмосковье 11 человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом

В Серпуховском районе Московской области перевернулся частный микроавтобус, в результате чего пострадали 11 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Авария произошла на 92-м километре трассы М2 «Крым». В ведомстве уточнили, что автобус следовал из Москвы в Тулу. Среди пострадавших есть ребенок, его госпитализировали в Подольскую центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще двоих пострадавших доставили в больницу имени Н.А.Семашко.

В результате ДТП никто не погиб.

В четверг, 5 декабря, в Калуге семь человек пострадали в результате аварии с маршрутным автобусом. По данным Следственного комитета, автобус врезался в фонарный столб на улице Георгия Амелина. Среди пострадавших был ребенок 2007 года рождения.