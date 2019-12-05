Два человека погибли в результате ДТП в Подмосковье

Два человека погибли в результате ДТП в Подмосковье

Два человека погибли, еще двое пострадали в результате ДТП на Дмитровском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным агентства «Москва», авария произошла примерно в 6:10 на 30-м км Дмитровского шоссе. Водитель автомобиля Lada Granta врезался в отбойник.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

В конце октября пять человек погибли в результате аварии в Подмосковье. На 59-м км трассы М-9 «Балтия» столкнулись легковой автомобиль Kia и грузовик Mercedes-Benz. По предварительным данным, водитель Kia выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение. Все погибшие находились в салоне легкового автомобиля.