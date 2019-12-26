Рогозин назвал сроки начала переговоров с NASA по окололунной станции

Представители «Роскосмоса» и NASA обсудят участие России в американском проекте окололунной станции Deep Space Gateway ближе к весне 2020 года. Об этом «РИА Новости» сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы взвесили все «за и против» исходя из интересов сохранения станции и ее бесперебойного функционирования», — отметил он.

Накануне Рогозин рассказал, что Россия вернется к переговорам об участии в проекте NASA. Москва и Вашингтон договорились о создании станции на орбите Луны в 2017 году. Стороны согласились начать строительство в 2022 году и запустить первые модули в 2024–2026 годах, но между ними возникли разногласия.

В сентябре 2018 года Рогозин заявил, что Россия не может участвовать в проекте на условиях, которые ставит американская сторона. Гендиректор «Роскосмоса» отмечал, что Москва может создать альтернативный проект либо самостоятельно, либо вместе со странами БРИКС. Впоследствии представитель российской госкорпорации Владимир Устименко сообщал, что «Роскосмос» планирует соблюдать договоренности с NASA.