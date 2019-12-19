Политика , 19 дек, 06:11
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Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты из сектора Газа
Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты из сектора Газа. Об этом говорится в Twitter ведомства.
«В 02:30 (03:30 мск) с территории сектора Газа была запущена ракета по жителям Израиля», — говорится в сообщении.
Ракета была перехвачена системой ПВО «Железный купол».
8 декабря боевики группировки ХАМАС выпустили три ракеты по территории Израиля, их также перехватила система противовоздушной обороны «Железный купол». В ответ военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по объектам радикального палестинского движения в секторе Газа, уничтожив позицию боевиков.