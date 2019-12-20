Израиль ударил по ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа

Израильские ВВС нанесли ракетный удар по инфраструктурным объектам исламистского движения ХАМАС 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в своем Twitter.
Самолеты дважды в течение четверга атаковали объекты подземной инфраструктуры, военный комплекс, производственные объекты и военно-морскую базу в секторе Газа
В ночь на 19 декабря оборонное ведомство сообщило, что перехватило ракету, запущенную из сектора Газа по гражданам Израиля. Снаряд был нейтрализован системой ПВО «Железный купол».
Позже пресс-служба Армии обороны страны в Twitter написала, что по территории Израиля второй раз за день была выпущена ракета со стороны контролируемой ХАМАС территории в секторе Газа.