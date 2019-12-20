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Израиль ударил по ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа

Израильские ВВС нанесли ракетный удар по инфраструктурным объектам исламистского движения ХАМАС 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в своем Twitter.

Самолеты дважды в течение четверга атаковали объекты подземной инфраструктуры, военный комплекс, производственные объекты и военно-морскую базу в секторе Газа

В ночь на 19 декабря оборонное ведомство сообщило, что перехватило ракету, запущенную из сектора Газа по гражданам Израиля. Снаряд был нейтрализован системой ПВО «Железный купол».

Позже пресс-служба Армии обороны страны в Twitter написала, что по территории Израиля второй раз за день была выпущена ракета со стороны контролируемой ХАМАС территории в секторе Газа.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась после весны 2018 года, когда там прошла серия массовых антиизраильских выступлений палестинцев под руководством ХАМАС. Тогда протестующие вступили в стычки с израильской армии, что привело к десяткам жертв.

Теги: Израиль, ракетный обстрел, сектор Газа
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