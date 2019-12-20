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Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках

Трамп назвал имя своего представителя на деле по импичменту в сенате

Опрос показал одобрение 44% американцев импичмента Трампу

Сайт IMDb назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

Израиль ударил по ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа

В Москве произошел пожар на парковке под жилым домом

Конгресс США одобрил бюджет на 2020 год для предотвращения шатдауна

«Нафтогаз» сообщил о еще одной трехсторонней встрече по газу до января

«Нафтогаз» сообщил о планах договориться по газу по европейским правилам

Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

Миллер примет участие в переговорах с Украиной по газу

В США поддержали новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой

В Колумбии 10 человек пострадали в результате падения автобуса в реку

Перестрелка у здания ФСБ на Лубянке. Что важно знать