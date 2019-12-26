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Путин поручил увеличить субсидии на кинодебюты в 2020 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и внести в Госдуму законопроект, который предусматривает финансирование производства и проката дебютных фильмов. Документ опубликован на сайте Кремля.

В поручении говорится, что финансирование не будет зависеть от метража фильмов и их вида. Они могут быть документальными, научно-популярными, игровыми и анимационными.

Согласно документу, картины должны создаваться режиссерами, которые являются выпускниками федеральных государственных вузов, реализующих программы по кинематографии. Помимо этого фильмы должны быть сняты в течение пяти лет после получения режиссерами высшего образования.

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Путин также поручил правительству с 2020 года увеличить объем субсидий из федерального бюджета на поддержку кинодебютов и предоставить первый доклад до 30 марта.

Кабмин должен будет разработать и утвердить правила отбора организаций, которые будут получать субсидии на производство и прокат дебютных фильмов, а также обеспечить реализацию этих правил с 2020 года.

Помимо этого президент поручил кабмину вместе с кинематографическим сообществом разработать предложения по возрождению в России государственного производства документального кино и научно-популярных картин.

Такие поручения Путин утвердил по итогам посещения ВГИКа, которое состоялось в середине октября. Тогда президент также поднимал вопрос создания новой студии документального кино.

Теги: Владимир Путин, кино, поручения, правительство
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