Путин поручил увеличить субсидии на кинодебюты в 2020 году

Путин поручил увеличить субсидии на кинодебюты в 2020 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и внести в Госдуму законопроект, который предусматривает финансирование производства и проката дебютных фильмов. Документ опубликован на сайте Кремля.

В поручении говорится, что финансирование не будет зависеть от метража фильмов и их вида. Они могут быть документальными, научно-популярными, игровыми и анимационными.

Согласно документу, картины должны создаваться режиссерами, которые являются выпускниками федеральных государственных вузов, реализующих программы по кинематографии. Помимо этого фильмы должны быть сняты в течение пяти лет после получения режиссерами высшего образования.

Путин также поручил правительству с 2020 года увеличить объем субсидий из федерального бюджета на поддержку кинодебютов и предоставить первый доклад до 30 марта.