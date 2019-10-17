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Политика ,  
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Путин назвал кинематографистов «мягкой силой» России
Заявление прозвучало во время посещения ВГИКа, который в этом году отмечает свое 100-летие. Президент также пообещал дать вузу право вырабатывать собственные стандарты образования
Владимир Путин, Владимир Толстой, Владимир Мединский и Владимир Малышев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) в честь 100-летнего юбилея вуза пожелал кинематографистам создавать больше новых шедевров, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что за 100 лет из стен ВГИКа вышли «все наиболее знаковые и любимые поколениями наших граждан режиссеры, актеры, сценаристы, аниматоры, операторы». Он заявил, что вуз стал «очень значимой частью нашего культурного ландшафта».

«С учетом качества образования ВГИКа это все является, как сейчас модно говорить, серьезной «мягкой силой» российской», — сказал президент, заметив, что выпускники вуза работают не только в России, но и за рубежом, а в вуз приезжают учиться студенты из-за рубежа.

Президент также поддержал идею отдать ВГИКу право вырабатывать свои собственные стандарты образования. «Почему нет? Включим [в указ], договорились», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»). Сейчас ФЗ «Об образовании» закрепляет право разрабатывать собственные стандарты за МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом, а также за любым учебным заведением, внесенным в категорию федерального университета или национального исследовательского университета. Перечь таких заведений определяется указом президента.

Еще одна идея, о которой пообещал подумать глава государства, касается получения второго высшего образования по профессиям режиссера и драматурга. С предложением выступил присутствовавший на встрече режиссер Вадим Абдрашитов. Он отметил, что для того, чтобы выучить, например, на режиссера, необходимо больше обучать не тех, кто закончил среднюю школу, а уже тех, кто имеет одно высшее образование. «По поводу второго высшего бесплатно — я услышал, что вы сказали. Мы этот вопросы решим. Решим его или путем увеличения количества грантов, существенного увеличения, или снятием этих ограничений по второму высшему бесплатно», — сказал Путин.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Путин, ВГИК, образование, кино
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