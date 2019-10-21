Путин напомнил Голодец об идее создания студии документального кино

Президент предложил открыть такую студию во время недавнего визита во ВГИК. «Проработать нужно сейчас и как можно быстрее запустить [ее]», — сказал он.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент Владимир Путин на совещании с вице-премьером Ольгой Голодец напомнил об идее создания студии документального кино. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Во время переговоров президент поднял вопрос с новой студией, который обсуждался во время его недавнего визита во ВГИК, где в том числе присутствовал министр культуры Владимир Мединский.

«Была еще одна идея — создать студию документального фильма. Вам министр не докладывал об этом, нет?», — поинтересовался Путин у Голодец. Вице-премьер ответила, что эта тема пока не обсуждалась.

«Если вы это не обсуждали, я вас прошу это сделать», — поручил президент. Он отметил, что документальные фильмы дают возможность освещать актуальные проблемы.