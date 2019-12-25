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Политика ,  
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МИД предложил НАТО снизить масштаб учений сил альянса у границ России

Россия предложила НАТО начать переговоры о сокращении масштаба проведения военных учений альянса возле российских границ. Об этом «Коммерсанту» сообщил замглавы российского МИД Александр Глушко.

Он отметил, что Москва также предлагала вариант полного отказа от учений в районах соприкосновения России и стран НАТО. По его словам, речь шла о Черноморском и Балтийском регионах.

Глушко рассказал, что НАТО никак не отреагировал на это предложение. «Это для нас совершенно необъяснимо, ведь в альянсе говорят о важности деэскалации», — отметил он.

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В середине декабря начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что сценарии учений стран НАТО говорят о том, что альянс готовится к крупномасштабному военному конфликту. Он добавил, что в декабре на саммите альянса объявили о росте оперативности переброски сил усиления на «восточный фланг» НАТО. Герасимов также отметил, что в европейских доктринальных документах Россия значится противником.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал слова начальника Генштаба «единственно верным» мнением профессионала, который основывается на анализе маневров альянса.

Теги: МИД России, НАТО, военные учения
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