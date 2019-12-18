В Кремле оценили слова начальника Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

В Кремле оценили слова начальника Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

Заявление начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту является «единственно верным», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В данном случае речь идет о мнении профессионала, которое основывается на анализе, который проводят наши военные в процессе мониторинга маневров, проводимых НАТО», — пояснил глава пресс-службы Кремля.

Одновременно Песков отметил, что администрация президента не может давать оценку ситуации с военной точки зрения. «В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным», — сказал пресс-секретарь.

Он также добавил, что продвижение НАТО на восток вызывает обеспокоенность Москвы, и это не является секретом.

Ранее Герасимов заявил, что интенсивные военные учения НАТО в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Черного и Балтийского морей указывают на подготовку альянса к крупномасштабному конфликту. При этом, обратил внимание глава Генштаба, страны — участницы Североатлантического альянса заявляют о российской военной угрозе. По мнению Герасимова, диалог с альянсом следует продолжать, чтобы снизить риски возникновения опасных инцидентов.