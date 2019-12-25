Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских» интерьерах

Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских» интерьерах

Во время ежегодной встречи с представителями бизнеса президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что мероприятие проходит в «царских интерьерах». Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.

«Мы с вами традиционно перед Новым годом собираемся. На этот раз в таких красивых интерьерах, я бы сказал, по-настоящему царских», — отметил глава государства.

По словам президента, таким образом для предпринимателей хотели создать благоприятную атмосферу, которая в то же время настраивала бы их на хороший результат в совместной работе.

Встреча с представителями российского бизнеса состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В мероприятии приняли участие более 60 бизнесменов, руководителей государственных и частных компаний, банков и общественных организаций.