Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских» интерьерах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 61,72 (-0,45) Quote, 13:00
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 68,41 (-0,5) Quote, 13:00
Умер писатель и литературный критик Владимир Бушин Общество, 22:35 Пожар в дата-центре: как составить план действий на случай форс-мажора РБК и Инфосистемы Джет, 22:33 Путин не обсуждал ситуацию вокруг «Сафмара» на встрече с бизнесом Бизнес, 22:26 «Динамо» прервало шестиматчевую победную серию ЦСКА в КХЛ Спорт, 22:07 СМИ узнали об испытаниях способной поразить цели в США китайской ракеты Политика, 22:06 Партнером Сбербанка в покупке производителя гжели стала АФК «Система» Бизнес, 22:04 Глава Крыма увидел в деле из-за поезда признание Киевом реальности моста Общество, 22:02 Путин не согласился с данной Кудриным оценкой эффективности нацпроектов Общество, 21:54 Путин оценил состояние экономики России Экономика, 21:47 Какие квартиры продаются со скидками и почему Партнерский материал, 21:39 Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских» интерьерах Общество, 21:34 Кононов заявил об отсутствии агрессии со стороны фанатов «Спартака» Спорт, 21:17 Хоккеист СКА оформил шестой хет-трик среди защитников в истории КХЛ Спорт, 21:17 Захарова заявила о попустительстве генсека ООН невыдаче виз США россиянам Политика, 21:12
Общество ,  
0 
Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских» интерьерах

Во время ежегодной встречи с представителями бизнеса президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что мероприятие проходит в «царских интерьерах». Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.

«Мы с вами традиционно перед Новым годом собираемся. На этот раз в таких красивых интерьерах, я бы сказал, по-настоящему царских», — отметил глава государства.

По словам президента, таким образом для предпринимателей хотели создать благоприятную атмосферу, которая в то же время настраивала бы их на хороший результат в совместной работе.

Гуцериев объяснил сообщения об уголовном деле словами «созвездие идиотов»
Бизнес

Встреча с представителями российского бизнеса состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В мероприятии приняли участие более 60 бизнесменов, руководителей государственных и частных компаний, банков и общественных организаций.

На встречу в Кремле приехал и бизнесмен Михаил Гуцериев. 18 декабря источник РБК в главном управлении МВД по Москве сообщил о следственных действиях в связанных с ним структурах.

По данным собеседника РБК и источника газеты «Коммерсант» в силовых ведомствах, мероприятия были связаны с уголовным делом, открытым по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, а именно по делу о контрабанде 100 тыс. т нефти и нефтепродуктов. Сам Гуцериев назвал сообщения об обысках в принадлежащих ему компаниях провокацией.

Отвечая на вопрос журналистов об уголовном деле в ходе визита в Кремль, Гуцериев заявил, что в отношении него «нет никакого преследования».

Теги: Путин, предприниматели
Материалы по теме
Путин пошутил про бабушку и поручил изменить систему закупок для медицины
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян
Общество
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter