Объем выдачи кредиток упал на треть после лимита на долговую нагрузку

Объем выдачи кредиток упал на треть после лимита на долговую нагрузку

В Москве и Санкт-Петербурге количество новых оформленных кредиток сократилось в ноябре на 28,1% и 25,7%, соответственно

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В ноябре этого года в России выдали 820 тыс. новых кредитных карт, что более чем на 30% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, следует из материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ), поступивших в РБК.

Самая серьезная динамика снижения выдачи новых кредитных карт была зафиксирована в Нижегородской области (-38%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель снизился на 28,1% и 25,7% соответственно.

По сравнению с октябрем количество выданных кредиток упало на 19,6%, сообщили РБК в НБКИ.

Генеральный директор бюро Александр Викулин объяснил такую статистику тем, что после введения показателя долговой нагрузки банки стали более тщательно подходить к кредитованию граждан. В этой связи новые кредитные карты выдают в основном тем, у кого персональный кредитный рейтинг не вызывает вопросов.

При этом Викулин допустил, что по мере адаптации к новым реалиям ситуация с выдачей новых кредитов вернется к прежнему уровню. «Многое покажут новогодние праздники, когда кредитная активность обычно возрастает на 20%», — сказал он.

В середине осени Банк России сообщил, что по состоянию на 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, то есть самого высокого уровня с июля 2012 года. По данным регулятора, кредиты имеют 39,5 млн человек — 54% работающих россиян. При этом 26,5 млн человек взяли необеспеченные ссуды.

С 1 октября Банк России ужесточил требования к выдаче необеспеченных ссуд. Кредитные организации и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки клиентов. Чем выше ПДН заемщика, тем больше резервов по ссуде должен создать кредитор.