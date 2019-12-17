Объем выдачи кредиток упал на треть после лимита на долговую нагрузку

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 62,53 (-0,24) Quote, 13:23
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 69,68 (-0,26) Quote, 13:23
Просто и невероятно вкусно: паста без глютена с рагу из утки. Видеорецепт РБК Стиль и Barilla, 14:00 Глава Минприроды объяснил необходимость сжигания мусора Экономика, 13:55 В Кремле оценили решение Opel вернуться на российский рынок Бизнес, 13:54 Пять главных ошибок юриста в сделках M&A Pro, 13:54 Замглавы ФСИН оценил предложение передать тюремную медицину Минздраву Общество, 13:48 «Яндекс» представил изменения в своем поиске и сервис «Яндекс.Q» Технологии и медиа, 13:40 Синоптик спрогнозировал тепло и облачность во вторник в Москве Общество, 13:38 Нейросеть и компьютерное зрение: как прогнозировать спрос в магазине РБК и Microsoft, 13:30 Российский ученый не согласился с выводом о вызывающих похмелье напитках Общество, 13:24 Ту-22 с отказавшим двигателем сел на грунт под Астраханью Политика, 13:19 Песков понадеялся на изменение политики Киева в отношении российских СМИ Политика, 13:16 Федун связал спад спроса на топливо и машины с жесткой политикой ЦБ Экономика, 13:15 В Еврокомиссии назвали дату переговоров по газу с Украиной и Россией Политика, 13:05 СК показал видео дома подозреваемого в насилии над ребенком из Ленобласти Общество, 13:05
Экономика ,  
0 
Объем выдачи кредиток упал на треть после лимита на долговую нагрузку
В Москве и Санкт-Петербурге количество новых оформленных кредиток сократилось в ноябре на 28,1% и 25,7%, соответственно
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В ноябре этого года в России выдали 820 тыс. новых кредитных карт, что более чем на 30% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, следует из материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ), поступивших в РБК.

Самая серьезная динамика снижения выдачи новых кредитных карт была зафиксирована в Нижегородской области (-38%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель снизился на 28,1% и 25,7% соответственно.

По сравнению с октябрем количество выданных кредиток упало на 19,6%, сообщили РБК в НБКИ.

Генеральный директор бюро Александр Викулин объяснил такую статистику тем, что после введения показателя долговой нагрузки банки стали более тщательно подходить к кредитованию граждан. В этой связи новые кредитные карты выдают в основном тем, у кого персональный кредитный рейтинг не вызывает вопросов. 

ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Финансы

При этом Викулин допустил, что по мере адаптации к новым реалиям ситуация с выдачей новых кредитов вернется к прежнему уровню. «Многое покажут новогодние праздники, когда кредитная активность обычно возрастает на 20%», — сказал он.

В середине осени Банк России сообщил, что по состоянию на 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, то есть самого высокого уровня с июля 2012 года. По данным регулятора, кредиты имеют 39,5 млн человек — 54% работающих россиян. При этом 26,5 млн человек взяли необеспеченные ссуды.

С 1 октября Банк России ужесточил требования к выдаче необеспеченных ссуд. Кредитные организации и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки клиентов. Чем выше ПДН заемщика, тем больше резервов по ссуде должен создать кредитор.

Авторы: Артем Филипенок, Юлия Кошкина
Теги: кредит, НБКИ
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Сбербанк решил выдавать рискованные кредиты в обмен на «золотые акции»
Финансы
ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter