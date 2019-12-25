В Москве по делу генерала-лейтенанта ФТС арестовали двух таможенников

В Москве по делу генерала-лейтенанта ФТС арестовали двух таможенников

Басманный суд арестовал двух таможенников по делу генерала-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочий. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Суд отправил в СИЗО до 22 февраля заместителей начальников таможен аэропортов Домодедово и Внуково — Юрия Черкашина и Константина Мишина.

Еще одного фигуранта дела — старшего дознавателя отдела дознания Домодедовской таможни Андрея Шурыгина — до 22 февраля отправили под домашний арест.

Генерала-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка арестовали 24 декабря. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), при обыске у Кизлыка нашли €600 тыс., $600 тыс. и золотые слитки.

Также обвинение было предъявлено его заместителю Алексею Серебро. За день до ареста высокопоставленных таможенников прошли обыски в ФТС и нескольких ее подразделениях.