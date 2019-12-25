В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

В Мурманской области во время военно-морских учений погиб 24-летний контрактник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северного флота.

По предварительным данным, военнослужащий получил «несовместимое с жизнью» огнестрельное ранение из-за нарушения требований безопасности при обращении с оружием.

В связи с инцидентом правоохранительные органы и Северный флот организовали проверку, заявили в Минобороны.

23 декабря из-за неосторожного обращения с оружием ранение получил военнослужащий одной из воинских частей в Карелии, сообщала пресс-служба Западного военного округа. В Иркутской области 12 декабря погиб срочник: Минобороны сообщало, что инцидент также стал следствием неосторожного обращения с оружием.