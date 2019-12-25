В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 61,72 (-0,45) Quote, 13:00
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 68,41 (-0,5) Quote, 13:00
В Москве по делу генерала-лейтенанта ФТС арестовали двух таможенников Общество, 19:27 Топ-11 крупных утечек данных за девять лет РБК и Microsoft, 19:24 Глава «Транснефти» ответил на идею Лукашенко «забрать» «Дружбу» Финансы, 19:16 Где Восток встречает Запад: районы Стамбула, куда лучше не заглядывать РБК Стиль и Visa, 19:08 Пас Дацюка одной рукой, две драки и шутка Мозякина. Лучшие моменты КХЛ Спорт, 19:06 Тимченко заявил об отсутствии интереса к рынкам нефти и газа Бизнес, 19:06 Трусова откроет выступления фигуристок на чемпионате России Спорт, 19:03 Россельхозбанк поддержал экспорт знаменитой белёвской пастилы Пресс-релиз, 18:59 Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу» Технологии и медиа, 18:44 Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии Политика, 18:41 Как пережить зиму комфортно: 5 простых интерьерных решений Партнерский материал, 18:39 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:34 Путин раскритиковал реализацию нацпроектов в 2019 году Экономика, 18:29 Голикова заявила о рекордно низком уровне младенческой смертности Общество, 18:27
Общество ,  
0 
В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

В Мурманской области во время военно-морских учений погиб 24-летний контрактник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северного флота.

По предварительным данным, военнослужащий получил «несовместимое с жизнью» огнестрельное ранение из-за нарушения требований безопасности при обращении с оружием.

В связи с инцидентом правоохранительные органы и Северный флот организовали проверку, заявили в Минобороны.

23 декабря из-за неосторожного обращения с оружием ранение получил военнослужащий одной из воинских частей в Карелии, сообщала пресс-служба Западного военного округа. В Иркутской области 12 декабря погиб срочник: Минобороны сообщало, что инцидент также стал следствием неосторожного обращения с оружием.

Теги: Мурманская область, гибель военного
Материалы по теме
На станции в Иркутской области погиб военнослужащий
Общество
На севере Швеции в ходе учений погиб военнослужащий
Общество
На одном из кораблей Черноморского флота погиб военнослужащий
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter